MALDONADO

Una mujer de 50 años se ahogó y otras dos debieron ser rescatadas en la costa de Solanas

La Intendencia de Maldonado recordó a la población que las zonas para baño son las "debidamente identificadas".

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Una mujer de 50 años se ahogó este jueves, tras ingresar a bañarse con otras dos personas en la costa de Solanas.

La Intendencia de Maldonado informó que la víctima ingresó al agua en una zona sin guardavidas.

Las otras dos personas lograron salir con ayuda de otros presentes en la playa.

joven fue agredida por su expareja y se escondio en el bano; la policia llego al lugar pero el hombre habia huido
Joven fue agredida por su expareja y se escondió en el baño; la Policía llegó al lugar pero el hombre había huido

"La brigada de Guardavidas exhorta a la población a ingresar al agua en zonas debidamente identificadas con personal de la brigada y evitar zonas sin servicio", remarcó la Intendencia.

Temas de la nota

