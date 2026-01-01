Una mujer de 50 años se ahogó y otras dos debieron ser rescatadas en la costa de Solanas

Una mujer de 50 años se ahogó este jueves, tras ingresar a bañarse con otras dos personas en la costa de Solanas.
La Intendencia de Maldonado recordó a la población que las zonas para baño son las "debidamente identificadas".
La Intendencia de Maldonado informó que la víctima ingresó al agua en una zona sin guardavidas.
Las otras dos personas lograron salir con ayuda de otros presentes en la playa.
"La brigada de Guardavidas exhorta a la población a ingresar al agua en zonas debidamente identificadas con personal de la brigada y evitar zonas sin servicio", remarcó la Intendencia.
