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MONTEVIDEO

Tapiaron bocas de venta de drogas allanadas en Villa Muñoz, Reducto y Aguada; seis personas fueron condenadas

Información a la que accedió Subrayado indica que las penas son de hasta dos años y dos meses de penitenciaría. El procedimiento se realizó en conjunto con personal de la Intendencia de Montevideo.

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La Policía tapió este miércoles 3 bocas de venta de drogas ubicadas en los barrios Villa Muñoz, Reducto y Aguada, en Montevideo.

Las mismas se encuentran en las calles Ángel Floro Costa, Juan Paullier y Rocha. El procedimiento se realizó en conjunto con personal de la Intendencia de Montevideo, mediante la colocación de soldaduras, chapones y puertas metálicas.

En esos sitios se habían registrado denuncias y actuaciones vinculadas a la comercialización de drogas, así como también a la aglomeración de personas consumidoras y al acopio de objetos hurtados.

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Las viviendas habían sido allanadas y cerradas la semana pasada por la Brigada Departamental Antidrogas. En el operativo fueron detenidas varias personas e incautada sustancia estupefaciente.

Seis de los detenidos fueron condenados a penas de hasta dos años y dos meses de penitenciaría.

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