Detuvieron a delincuente que amenazaba a sus víctimas, las llevaba a un cajero y las obligaba a sacar dinero

Fue detenido este martes un delincuente , de 28 años, que amenazaba a sus víctimas en la vía pública pidiéndoles dinero.

El individuo, que cuenta con seis antecedente penales, venía siendo buscado por la Policía ya que había seis denuncias en su contra.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el delincuente detenía a transeúntes en plazas y les decía que se quedaran quietos porque estaba armado y los llevaba a un cajero para retirar dinero. Además, en algunos casos pedían préstamos.

En horas de la madrugada abordó a un joven de 28 años en 18 de Julio y Juan Paullier, bajo la misma modalidad. Lo llevó a un cajero y extrajeron mil pesos, pero efectivos policiales se percataron del hecho y lo detuvieron en 18 de Julio y Minas caminando junto a la víctima.

La Policía no encontró un arma de fuego entre las pertenencias del individuo. El caso es investigado como rapiña por la violencia empleada y por amenazar con que contaba con un arma.