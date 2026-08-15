Orsi asistió al inicio de obras del nuevo estadio de Liverpool y habló de "acompañar" el Mundial 2030 con "obras de infraestructura"

El presidente Orsi asistió este sábado a la colocación de la piedra fundacional del nuevo estadio de Liverpool, una obra que calificó de “maravillosa” y que “obliga a mirar hacia el oeste” de Montevideo (barrio Belvedere), una zona de la capital que “empieza a levantar con este y otros emprendimientos”.

“Es una propuesta de barrio. Cuando me lo fueron a presentar a la Torre (Ejecutiva) entendí que esto no era solo un estadio, le cambia la cara al barrio y además nos obliga a mirar hacia el oeste, empezar a mirar un poco más el oeste de Montevideo. Hay una parte que empieza a levantar con este y otros emprendimientos. Esto tiene el plus de un sentimiento indiscutido”, dijo Orsi en rueda de prensa.

“Cuando las cosas se hacen bien hay que saludarlas y apoyarlas, porque hay un barrio atrás, no es solo un club. No es solo un cuadro de fútbol. Es un club, para empezar, que es decir bastante, con una inserción barrial enorme. Esto trae una seña de identidad potente, y que más allá de la pasión se le ponga infraestructura y servicios. Es una muy buena señal para todos nosotros”, agregó.

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Mundial 2030

Consultado por la prensa sobre el Mundial 2030 y qué tiene que hacer el Estado al respecto del partido inaugural que se jugará en el Centenario de Montevideo, Orsi respondió: “Acompañar”.

“Creamos una comisión de trabajo con base en la Torre Ejecutiva que está trabajando todas las semanas, todas las semanas, analizando las propuestas a futuro, con la AUF, con la Secretaría Nacional de Deportes, con la Intendencia de Montevideo”, agregó.

“Me quedo con las palabras del presidente de la FIFA cuando dijo que no le iba a pedir al Estado que hiciera los gastos o la erogación que tiene que hacer el fútbol. Me vino bien que me lo dijera. Dijo que el Estado está para hacer escuelas y hospitales. Hay que hacer infraestructura conectada a eso, de esa no te vas a escapar y está bien que así sea”, apuntó el presidente.

Sobre la decisión de jugar en Montevideo el partido inaugural (o uno de los partidos inaugurales para celebrar los 100 años del primer Mundial de la FIFA), Orsi dijo que “son decisiones que están tomadas”. “Yo me podría poner a discutir la conveniencia o no, pero es una decisión tomada y hay que trabajar para eso. Y trae obra, trae infraestructura, trae trabajo. Nos van a pedir algún tipo de exoneración en algún tipo de intervención de la FIFA, esas cosas siempre pasan”.