La carta, que tuvo una amplia difusión en redes sociales, fue redactada por Virginia Curbelo, maestra de la escuela Nº 34 de Termas de Daymán.

“Voy a cuestionar, desde el más profundo de los respetos. Reconozco que en cierta medida me sorprendió, me alegré, sí me alegré, de poder ver a mis gurises de nuevo”, escribió la docente.

“Me alegré pensando que no estamos tan complicados, que la pandemia no es tan grave como a nivel mundial, que en Uruguay (no má) la garra charrúa le gana hasta el coronavirus. Me alegré pensando que capaz dentro de poco, el domingo nos encuentra a toda la familia en la casa de los viejos”.

“Pero después veo en el noticiero que los casos aumentan, en las redes noticias de todo el mundo nos dicen como en Estados Unidos, por ejemplo, se mueren a montones, si se mueren en EEUU, que siempre son los que nos salvan en las películas!”, dice en la carta.

Más adelante, la maestra afirma: “¿cómo nos movemos desde ese lugar?, ¿cómo convencemos a la familia (primero a la nuestra) que vamos a estar protegidos?, ¿cómo hago para llegar a la escuela segura y continuar así todo el horario escolar?

“¿Qué medidas tomamos cuando el gurí nos quiera dar un beso porque hace un mes y pico que no nos vemos y explicarle que ese es un medio de contagio?”.

También se pregunta, “¿cómo les explico que nos decretaron cuarentena con 8 casos positivos y nos mandan a trabajar con 512 confirmados y con la octava muerte en haber?”.

Virginia Curbelo también habla de dos de sus hijos, dice que a uno de ellos no podrá festejarle el cumpleaños con sus primos y amiguitos, “porque estamos en cuarentena, pero el miércoles la mamá tiene que ir a trabajar?”.

La maestra le pide al presidente que la invite a su despacho y le explique de primera mano “alguna de estas cuestiones”.