RECIBÍ EL NEWSLETTER
CURVA DE MAROÑAS

Una madre y su hijo politraumatizados tras ser embestidos por un taxi que había chocado con una camioneta

La mujer de 55 años fue derivada al Pasteur y de ahí al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, mientras que el niño de 12 años sufrió fractura en la base de un pie y fue operado en el Pereira Rossell.

accidente-choque-taxi-camioneta-curva-maroñas

Una madre y su hijo resultaron con fracturas varias tras ser embestidos por un taxi que segundos antes había chocado con una camioneta. El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía del lunes en la esquina de Virrey Elío y Gronardo, en Curva de Maroñas.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la camioneta Chevrolet, conducida por un joven de 21 años, circulaba hacia el norte por Virrey Elío y el taxi, cuyo conductor tiene 35 años, lo hacía en dirección oeste por Gronardo, cuando en el cruce de las calles se produjo el choque entre ambos vehículos.

El impacto hizo que el taxi fuera hacia el lugar donde se encontraba la mujer de 55 años y el niño de 12, y los embistiera, arrojándolos varios metros por el aire hacia la fachada de una casa de la zona. Ambos fueron asistidos en el lugar por dos equipos médicos de emergencia. Ambos resultaron politraumatizados.

siniestro fatal en florida: justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropello a familia de durazno
Seguí leyendo

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno

El niño fue derivado al Hospital Pereira Rossell, donde fue operado por una fractura en la base de un pie; su caso no reviste gravedad; y su madre fue al Hospital Pasteur y de ahí al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).

El control de alcoholemia a los conductores dio resultado cero. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno, a cargo de Carlos Sastre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
OTRO ADULTO MUY GRAVE

Siniestro en Florida: murieron cuatro personas de una familia; dos niños de 2 y 9 años, y sus padres
Transporte

Desde abril habrá una nueva línea de ómnibus en Montevideo: mirá su recorrido
Precipitaciones

Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
BELSO RODRÍGUEZ

Florida: vocero de Policía Caminera dijo que hay "indicios de una alta velocidad de desplazamiento" en el choque con cuatro fallecidos
fueron condenados

Detienen a dos hombres por el robo de un auto y descubren que la dueña lo había simulado para cobrar el seguro

Te puede interesar

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno
ESTÁ EMPLAZADO

Siniestro fatal en Florida: Justicia dispuso medidas limitativas al conductor que atropelló a familia de Durazno
Un delincuente intentó rapiñar a un repartidor y fue detenido por el trabajador y un vecino que resultaron baleados video
NUEVO PARÍS

Un delincuente intentó rapiñar a un repartidor y fue detenido por el trabajador y un vecino que resultaron baleados
El narco Sebastián Marset declara este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos
EN VIRGINIA

El narco Sebastián Marset declara este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos

Dejá tu comentario