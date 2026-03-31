Una madre y su hijo politraumatizados tras ser embestidos por un taxi que había chocado con una camioneta

Una madre y su hijo resultaron con fracturas varias tras ser embestidos por un taxi que segundos antes había chocado con una camioneta . El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía del lunes en la esquina de Virrey Elío y Gronardo, en Curva de Maroñas.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , la camioneta Chevrolet, conducida por un joven de 21 años, circulaba hacia el norte por Virrey Elío y el taxi, cuyo conductor tiene 35 años, lo hacía en dirección oeste por Gronardo, cuando en el cruce de las calles se produjo el choque entre ambos vehículos.

El impacto hizo que el taxi fuera hacia el lugar donde se encontraba la mujer de 55 años y el niño de 12, y los embistiera, arrojándolos varios metros por el aire hacia la fachada de una casa de la zona. Ambos fueron asistidos en el lugar por dos equipos médicos de emergencia. Ambos resultaron politraumatizados.

El niño fue derivado al Hospital Pereira Rossell, donde fue operado por una fractura en la base de un pie; su caso no reviste gravedad; y su madre fue al Hospital Pasteur y de ahí al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).

El control de alcoholemia a los conductores dio resultado cero. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno, a cargo de Carlos Sastre.