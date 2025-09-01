Una joven de 18 años en amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se quitó la vida.
Una joven en amparo de INAU se quitó la vida; el instituto inició una investigación administrativa
Era una paciente psiquiátrica. Se encontraba bajo tratamiento y ese día tenía consulta. Los equipos del instituto trabajan en la contención y apoyo a los educadores y demás adolescentes.
Residía en el hogar Cufré. Desde 2022, se encontraba en el sistema de protección especial. En diferentes momentos, el INAU consideró que no estaba en condiciones de regresar a la casa familiar por diversos factores.
La joven era paciente psiquiátrica. La misma patología existía en el entorno familiar. No obstante, contaba con salidas para ver a sus parientes. Se encontraba bajo tratamiento y ese día tenía consulta.
Los equipos de INAU trabajan en la contención y apoyo a los educadores y demás adolescentes.
El caso motivó una investigación administrativa. Se trata de procedimiento que se realiza siempre que se registra una muerte vinculada a la institución.
