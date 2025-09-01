Una joven en amparo de INAU se quitó la vida; el instituto inició una investigación administrativa

Una joven de 18 años en amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) se quitó la vida.

Residía en el hogar Cufré. Desde 2022, se encontraba en el sistema de protección especial. En diferentes momentos, el INAU consideró que no estaba en condiciones de regresar a la casa familiar por diversos factores.

La joven era paciente psiquiátrica. La misma patología existía en el entorno familiar. No obstante, contaba con salidas para ver a sus parientes. Se encontraba bajo tratamiento y ese día tenía consulta.

Los equipos de INAU trabajan en la contención y apoyo a los educadores y demás adolescentes.

El caso motivó una investigación administrativa. Se trata de procedimiento que se realiza siempre que se registra una muerte vinculada a la institución.