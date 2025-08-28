Cinco adolescentes de un hogar de INAU se desacataron y causaron daños graves en el edificio

Cinco adolescentes de entre 15 y 17 años causaron daños graves en un hogar de INAU en Durazno , según denunció su director.

Según constató la Policía en el lugar, los menores dañaron una escalera, puertas, la despensa, vajilla de vidrio, camas y ropas. Además tiraron frutas y quedó agua esparcida.

El director dijo a los efectivos que es la primera vez que ocurre un hecho de tal magnitud. Pidió a las autoridades dar intervención a la Justicia.

Los adolescentes son internos de ese hogar, ubicado en Rivera esquina 19 de Abril. Si bien los destrozos fueron considerables, no hubo personas heridas, informó la policía local.

Policía Científica hizo un relevamiento de lo ocurrido, y trabajó en la escena.