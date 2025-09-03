Poder Ejecutivo decretó creación de libreta de conducir por puntos: los detalles de la nueva normativa

El Poder Ejecutivo firmó el decreto para la creación de la libreta de conducir por puntos, que quedará en total funcionamiento en dos años, establece el texto.

El decreto establece que cuando una persona saque por primera vez o renueve la libreta de conducir, obtendrá 8 puntos. "Iguales condiciones tendrán los conductores que obtengan nuevamente su Permiso Único Nacional de Conducir tras habérsele suspendido, o por tenerlo vencido por más de 2 (dos) años", señala el decreto.

"Dichos conductores sumarán puntos cuando: a) Transcurridos 2 (dos) años sin infracciones que les quiten puntos, sumará 4 (cuatro) puntos más, alcanzando 12 (doce) puntos. b) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 2 (dos) puntos más, alcanzando 14 (catorce) puntos. c) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 1 (un) punto más, totalizando 15 (quince) puntos, siendo este el puntaje máximo posible", detalla el documento.

La lógica de esta libreta de conducir es mantener y aumentar la cantidad de puntos cuando no se cometen infracciones y, como contrapartida, perderlos de forma sucesiva con cada infracción, llegando incluso a la pérdida total de puntos por infracciones graves y muy graves. Conducir bajo los efectos de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.

Negarse a las pruebas de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.

Participar en competencias vehiculares no autorizadas: Quita total de puntos.

Conducir manipulando teléfono celular: Quita de 6 puntos.

Conducir al doble o más de la velocidad permitida: Quita de 6 puntos.

Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce: Quita de 4 puntos

Exceso de velocidad que supere 30 km la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad permitida: Quita de 2 puntos.

No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.

No usar casco (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.

Menor 12 años en asiento delanter: Quita de 2 puntos.

Menor 12 años sin sistema de retención infantil: Quita de 2 puntos. El decreto completo: cons_min_287