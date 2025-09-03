RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRÁNSITO

Poder Ejecutivo decretó creación de libreta de conducir por puntos: los detalles de la nueva normativa

La lógica de esta libreta de conducir es mantener y aumentar la cantidad de puntos cuando no se cometen infracciones y perderlos de forma sucesiva con cada infracción.

general-flores-y-honduras-perez-castellanos-transito

El decreto establece que cuando una persona saque por primera vez o renueve la libreta de conducir, obtendrá 8 puntos. "Iguales condiciones tendrán los conductores que obtengan nuevamente su Permiso Único Nacional de Conducir tras habérsele suspendido, o por tenerlo vencido por más de 2 (dos) años", señala el decreto.

"Dichos conductores sumarán puntos cuando: a) Transcurridos 2 (dos) años sin infracciones que les quiten puntos, sumará 4 (cuatro) puntos más, alcanzando 12 (doce) puntos. b) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 2 (dos) puntos más, alcanzando 14 (catorce) puntos. c) Transcurridos 3 (tres) años más sin infracciones que les quiten puntos, sumará 1 (un) punto más, totalizando 15 (quince) puntos, siendo este el puntaje máximo posible", detalla el documento.

inumet actualizo la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes
Seguí leyendo

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes

La lógica de esta libreta de conducir es mantener y aumentar la cantidad de puntos cuando no se cometen infracciones y, como contrapartida, perderlos de forma sucesiva con cada infracción, llegando incluso a la pérdida total de puntos por infracciones graves y muy graves.

  • Conducir bajo los efectos de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.
  • Negarse a las pruebas de alcohol u otras drogas: Quita total de puntos.
  • Participar en competencias vehiculares no autorizadas: Quita total de puntos.
  • Conducir manipulando teléfono celular: Quita de 6 puntos.
  • Conducir al doble o más de la velocidad permitida: Quita de 6 puntos.
  • Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce: Quita de 4 puntos
  • Exceso de velocidad que supere 30 km la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad permitida: Quita de 2 puntos.
  • No usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.
  • No usar casco (conductor y acompañante): Quita de 2 puntos.
  • Menor 12 años en asiento delanter: Quita de 2 puntos.
  • Menor 12 años sin sistema de retención infantil: Quita de 2 puntos.

El decreto completo:

cons_min_287

Temas de la nota

Lo más visto

video
esta mañana

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
RIGE HASTA LAS 18:00 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
SALUD

Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"
HASTA LA HORA 23:30

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país

Te puede interesar

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
Policiales

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
Imputaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude y falsificación maniobras con facturas
INTEGRANTES DEL PARTIDO NACIONAL

Imputaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude y falsificación maniobras con facturas
Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de Junta de Maldonado imputados por fraude
ANTECEDENTES A COMISIÓN DE ÉTICA

Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de Junta de Maldonado imputados por fraude

Dejá tu comentario