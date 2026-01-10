RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTÁ EN GRAVE ESTADO

Una joven de 19 años fue baleada en una casa en Paso de la Arena; la Policía relevó 40 casquillos de bala

Algunas balas ingresaron por la ventana y la puerta de la vivienda de la calle Curuzú Cuatiá. El ataque a tiros se registró en la madrugada de este sábado. Testigos dijeron que dispararon desde un auto.

Sobre la una y cuarto de la madrugada, la Policía fue alertada de que había una mujer herida de bala en una casa en la calle Curuzú Cuatiá.

Al llegar, había una joven de 19 años sin antecedentes penales que estaba tendida y sangrando en la cadera. Fue trasladada a un centro de salud, donde se le diagnosticaron dos heridas de arma de fuego en la pelvis y en el abdomen. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cuerpo, a nivel de la columna.

Condenaron a un joven de 20 años que atacó con un machete a su hermano durante una discusión familiar

Las personas que estaban en la zona le relataron a los efectivos que estaban en el patio delantero de la casa cuando, desde un auto, dispararon varias veces.

En la escena la Policía Científica relevó 40 casquillos de bala y varios impactos en la casa. De hecho, algunas balas ingresaron por la ventana y la puerta.

En el lugar trabajó además personal de Investigaciones de la Zona Operacional IV, que tiene el caso a su cargo, mientras se monitorea el estado de salud de la joven baleada.

video
