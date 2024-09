"Una jirafa en el balcón", "Una luz afuera" y "La sustancia": los recomendados de cine

LA SUSTANCIA

El estreno del filme trae nuevamente a la pantalla, luego de varios años, a Demi Moore junto a Dennis Quaid. La película puede definirse como una trama de horror corporal. Es un cuento de hadas, quizás sobre el odio femenino a una misma. Trama que nos cuenta sobre una conductora de televisión que decide consumir una extraña sustancia para verse más joven. Detrás del proyecto, una directora francesa Coralie Fargeat, que muestra su juego en el diseño de sonido, detalles y planos que refuerzan la historia, y lo desagradable del ejecutivo a cargo de la cadena de televisión. Por supuesto, las cosas no salen de acuerdo a lo esperado. Se refuerza la idea de que no importa lo que hagas o dinero tengas, porque envejecer es inevitable y no podemos engañar a las leyes de la naturaleza. Hay en la historia varios homenajes para el filme “Vértigo”, en un cine grotesco, también violento, a veces divertido, que denuncia la obsesión de la cultura por la juventud y belleza. Temas más profundos que la piel, que nos obligan a pensar.