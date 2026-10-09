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El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana inestable, con descenso de temperatura, nublado y posibles lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este fin de semana, de freso a frío, con posibilidad de lluvias aisladas; nublado, con nieblas y humedad. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, de freso a frío, con posibles lluvias aisladas; nublado, con nieblas y humedad.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con aumento de nubosidad, e inestable nuevamente las zonas oeste y norte.

El sábado la mañana estará fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la zona costera. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con nubosidad variable.

fin de semana con lluvias y tormentas el sabado; antes y despues frio de manana y de noche
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Fin de semana con lluvias y tormentas el sábado; antes y después frío de mañana y de noche

El domingo se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, con importante descenso de temperatura en la noche.

Viernes 9

Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

Sábado 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

Domingo 11

Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

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