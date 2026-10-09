Fin de semana inestable, con descenso de temperatura, nublado y posibles lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, de freso a frío, con posibles lluvias aisladas; nublado, con nieblas y humedad.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con aumento de nubosidad, e inestable nuevamente las zonas oeste y norte.

El sábado la mañana estará fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la zona costera. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con nubosidad variable.

El domingo se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, con importante descenso de temperatura en la noche. Viernes 9 Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Sábado 10 Zona Norte: máxima 20º y mínima 12º Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º Domingo 11 Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º