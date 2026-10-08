La Policía de Río Negro incautó ocho ciervos faenados por dos cazadores furtivos.
Policía incautó ocho ciervos faenados que habían sido cazados por dos hombres de 41 y 45 años
Fue en el marco del Operativo Thunder realizado en el kilómetro 21 de la ruta 24 Río Negro para prevenir la caza furtiva en áreas protegidas.
El operativo, denominado Thunder, fue realizado en el marco de un control de ruta para prevenir la caza furtiva en áreas protegidas.
Una brigada identificó a los cazadores en una inspección en la ruta 24 a la altura del kilómetro 21. Dos ocupantes de 41 y 45 años y oriundos de Río Negro llevaban ocho ciervos, armas, municiones y artículos para la caza.
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Portaban dos rifles uno con mira telescópica calibre 22 y otro calibre 223 con cerrojo.
La Inspección Nacional de Biodiversidad y Servicios del Ministerio de Ambiente dispuso la incautación de todo, enviar a pericias las armas y ordenó destruirlas, y remitir al Ministerio de Ambiente la mira y una linterna. Los restos de los animales deben pasar a destrucción bajo registro fílmico en el vertedero municipal. En el caso trabaja la Fiscalía de 1º turno.
La caza furtiva ocurrió en áreas protegidas de conectividad de la reserva Estero y Algarrobales del río Uruguay.
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