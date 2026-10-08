Policía incautó ocho ciervos faenados que habían sido cazados por dos hombres de 41 y 45 años

El operativo, denominado Thunder, fue realizado en el marco de un control de ruta para prevenir la caza furtiva en áreas protegidas.

Una brigada identificó a los cazadores en una inspección en la ruta 24 a la altura del kilómetro 21. Dos ocupantes de 41 y 45 años y oriundos de Río Negro llevaban ocho ciervos, armas, municiones y artículos para la caza.

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Portaban dos rifles uno con mira telescópica calibre 22 y otro calibre 223 con cerrojo.

La Inspección Nacional de Biodiversidad y Servicios del Ministerio de Ambiente dispuso la incautación de todo, enviar a pericias las armas y ordenó destruirlas, y remitir al Ministerio de Ambiente la mira y una linterna. Los restos de los animales deben pasar a destrucción bajo registro fílmico en el vertedero municipal. En el caso trabaja la Fiscalía de 1º turno.

La caza furtiva ocurrió en áreas protegidas de conectividad de la reserva Estero y Algarrobales del río Uruguay.