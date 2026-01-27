RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones

Una elefanta marina paró a "descansar" en una playa de Costa Azul: fue filmada y fotografiada

Guardavidas de Costa Azul establecieron un perímetro para quienes se acercaban, que no lo hicieran más de lo debido. Mirá las imágenes cedidas a Subrayado.

Una elefanta marina se detuvo a descansar este martes en las arenas de Costa Azul, en el departamento de Canelones. Permaneció durante unas dos horas, según dijo un testigo a Subrayado.

El animal llegó a la playa sobre las 12:10 y se mantuvo quieto sobre la arena. Ante la presencia de personas que se acercaban a observarla, guardavidas de la zona establecieron un perímetro para evitar que se aproximaran más de lo debido, con el objetivo de proteger al animal y garantizar la seguridad de los bañistas.

Un conocedor de fauna marina confirmó que se trataba de una elefanta marina, de acuerdo a sus características. Tras permanecer alrededor de dos horas en la playa, el animal volvió por sus propios medios al mar.

Las elefantas marinas son mamíferos de gran porte que habitan el hemisferio sur y pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. Pueden medir entre 2,5 y 3 metros de largo y pesar varios cientos de kilos.

Se destacan por su capacidad de buceo, ya que pueden descender a profundidades superiores a los mil metros en busca de alimento, como peces y calamares. Pasan largos períodos sin tocar tierra y regresan a las playas principalmente para reproducirse, parir a sus crías o realizar la muda del pelaje.

En Uruguay, los avistamientos suelen corresponder a ejemplares jóvenes que llegan a la costa para descansar tras extensos desplazamientos. Aunque no son animales agresivos, pueden reaccionar si se sienten amenazados, por lo que se recomienda mantener distancia, no tocarlos ni alimentarlos y permitir que completen su descanso sin interferencias.

