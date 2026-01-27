Una elefanta marina paró a "descansar" en una playa de Costa Azul: fue filmada y fotografiada

Una elefanta marina se detuvo a descansar este martes en las arenas de Costa Azul , en el departamento de Canelones. Permaneció durante unas dos horas, según dijo un testigo a Subrayado.

El animal llegó a la playa sobre las 12:10 y se mantuvo quieto sobre la arena. Ante la presencia de personas que se acercaban a observarla, guardavidas de la zona establecieron un perímetro para evitar que se aproximaran más de lo debido, con el objetivo de proteger al animal y garantizar la seguridad de los bañistas.

Un conocedor de fauna marina confirmó que se trataba de una elefanta marina, de acuerdo a sus características. Tras permanecer alrededor de dos horas en la playa, el animal volvió por sus propios medios al mar.

cedida-a-subrayado-elefanta-marina-costa-azul-dos Foto cedida a Subrayado. Elefanta marina en Costa Azul, Canelones.

Las elefantas marinas son mamíferos de gran porte que habitan el hemisferio sur y pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. Pueden medir entre 2,5 y 3 metros de largo y pesar varios cientos de kilos.

Se destacan por su capacidad de buceo, ya que pueden descender a profundidades superiores a los mil metros en busca de alimento, como peces y calamares. Pasan largos períodos sin tocar tierra y regresan a las playas principalmente para reproducirse, parir a sus crías o realizar la muda del pelaje.

En Uruguay, los avistamientos suelen corresponder a ejemplares jóvenes que llegan a la costa para descansar tras extensos desplazamientos. Aunque no son animales agresivos, pueden reaccionar si se sienten amenazados, por lo que se recomienda mantener distancia, no tocarlos ni alimentarlos y permitir que completen su descanso sin interferencias.