INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China

"Va a ser una reunión realmente muy importante", remarcó el canciller Mario Lubetkin.

yamandu-orsi-conferencia-solo-syr

El Ministerio de Relaciones Internacionales difundió este martes la agenda que tendrá el presidente Yamandú Orsi en su misión en China.

El mandatario comienza su actividad el 1 de febrero, con la visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China, acompañado tanto por la delegación oficial como los empresarios que se registraron.

La cumbre bilateral será el martes 3 de febrero, comenzando a las 10:30 de la mañana, donde participará el presidente de China, Xi Jinping.

"Es emblemático porque ese fue el día, 3 de febrero de 1987, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas", dijo el canciller Mario Lubetkin y habló sobre "mantener una tradición: todos los presidentes de Uruguay desde aquel entonces visitaron China y así se logró avanzar y estar donde estamos hoy en las relaciones diplomáticas", aseguró.

"Va a ser una reunión realmente muy importante", remarcó.

Las actividades esa jornada se completan con audiencia la cumbre bilateral, ceremonia de firma de acuerdos, audiencia con el Primer Ministro, Li Qiang, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Popular China Zhao Leji.

La agenda:

Agenda China

