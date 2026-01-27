Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia

Pasaban las once de la noche de este lunes cuando tres delincuentes irrumpieron vestidos con ropas oscuras en un local de venta de productos de tecnología ubicado en un shopping en Pocitos . Dos llegaron en una moto de alta cilindrada y el tercero en una moto pollerita.

Los rapiñeros rompieron la vidriera del local y el guardia de seguridad, un hombre de 51 años, al advertir lo que sucedía trató de impedir el robo cuando uno de los delincuentes le apuntó con el arma, que resultó ser de juguete.

Personal de la empresa de seguridad retuvo a uno de los rapiñeros, mientras los otros dos fugaron con un bolso hacia la calle 26 de Marzo en las motos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Cuando los policías de Investigaciones de la Zona Operacional 2 llegaron al lugar encontraron al guardia de seguridad reteniendo a uno de los delincuentes, que fue detenido en el momento.

Es un hombre de 27 años que tiene dos antecedentes penales, el último de 2023 como coautor de un intento de hurto especialmente agravado. La Policía le incautó una pistola de juguete, un casco y una mochila.

Los investigadores trabajan, de momento, con las cámaras de videovigilancia para trazar el trayecto que hicieron los dos rapiñeros que fugaron en las motos por Luis Alberto de Herrera y en las pericias que realizó Policía Científica en el local en busca de huellas y evidencias que sirvan para la investigación de la rapiña.