Una docena de animales murió por uso de pirotecnia en fiestas de Año Nuevo, informó Plataforma Animalista

La integrante del colectivo, Patricia Durán, dijo que animales fallecieron en refugios a pesar de estar medicados y controlados, y que hubo casos de perros que salieron a la calle, se perdieron y terminaron atropellados.

Plataforma Animalista informó este viernes de una docena de animales murió como consecuencia del uso de pirotecnia en las fiestas de Año Nuevo. La integrante del colectivo, Patricia Durán, dijo a Subrayado que animales fallecieron en refugios a pesar de estar medicados y controlados, y que hubo casos de perros que salieron a la calle, se perdieron y terminaron atropellados.

"Pierden su vida por el estrés que le hace pasar" el uso de la pirotecnia, advirtió. Además, la activista aseguró que hay cientos de perros y gatos perdidos con un futuro incierto.

Durán aseguró este viernes que la percepción es que si bien fue mucho el estruendo, fue de menor duración y comenzó más tarde, cerca de la medianoche.

dos perros del refugio de plataforma animalista murieron de paros cardiacos a causa de la pirotecnia
"Igualmente, sigue siendo mucha cantidad", afirmó. Durán apostó a continuar trabajando en pos de la empatía y pensar en el prójimo, no solo por los animales que la pasan mal, sino también por las familias con niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el daño al medioambiente, con la contaminación del agua y la tierra.

Durán destacó la suspensión de festejos con pirotecnia en Maldonado. "Hay mucho para trabajar todavía. De respetar los reglamentos municipales, departamentales y sobre todo la ley que controla los decibeles", afirmó y pidió mayor fiscalización y control.

