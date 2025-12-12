Una camioneta terminó incrustada en un edificio tras chocar con un ómnibus con pasajeros en el barrio Aguada

Un ómnibus de la línea 494 circulaba sobre las cinco de la mañana por la Avenida Rondeau y al llegar al cruce con la calle Colombia chocó con una camioneta Oroch gris.
El choque ocurrió en Rondeau y Colombia, en la madrugada de este viernes. El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves.
Por el impacto, la camioneta quedó incrustada en la edificación de la esquina. Al momento del choque, los semáforos de esa esquina estaban con las luces intermitentes y con preferencia para el ómnibus.
El conductor de la camioneta, un hombre de 45 años, fue trasladado con lesiones leves a una mutualista privada. Mientras tanto, en el ómnibus nadie sufrió lesiones, pese a que iban el chofer y algunos pasajeros.
En el lugar trabajó personal de Bomberos y policías de URPM de la zona operacional uno.
