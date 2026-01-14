Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las seis de la tarde del martes en Camino Yacuí (Artigas) en el tramo que une Baltasar Brum con Termas del Arapey.
Una camioneta despistó y volcó en Artigas: murió una mujer de 33 años
En la camioneta viajaban tres ocupantes, entre ellos una niña, oriundos de Bella Unión.
Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Saveiro con matrícula brasileña despistó del camino y terminó dentro de un predio.
En el vehículo viajaban tres personas: el conductor, un hombre de 39 años, una mujer de 33 y una niña de 7 años. Todos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Bella Unión, de donde son oriundos.
Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la mujer de 33 años en el centro de salud, informó la Policía
En el lugar trabajaron Policía Científica y Fiscalía, que investigan las circunstancias del accidente para esclarecer lo ocurrido.
