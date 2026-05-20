Una bebé de 5 meses resultó politraumatizada tras el choque de dos vehículos en el Cerro

Una bebé de cinco meses resultó politraumatizada tras el choque de dos vehículos en el Cerro.

El siniestro ocurrió este miércoles de tarde en el cruce de Rio de Janeiro y Burdeos.

El choque se produjo en un cruce donde existe un cartel de Pare, que uno de los conductores no respetó.

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La bebé experimentó lesiones y fue derivada a un centro asistencial para una mejor atención médica.

Personal de Policía Científica estuvo en el lugar y realizó el relevamiento correspondiente.