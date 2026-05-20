Una bebé de cinco meses resultó politraumatizada tras el choque de dos vehículos en el Cerro.
Una bebé de 5 meses resultó politraumatizada tras el choque de dos vehículos en el Cerro
El siniestro ocurrió este miércoles de tarde en el cruce de Rio de Janeiro y Burdeos. Uno de los conductores no respetó un cartel de Pare.
El siniestro ocurrió este miércoles de tarde en el cruce de Rio de Janeiro y Burdeos.
El choque se produjo en un cruce donde existe un cartel de Pare, que uno de los conductores no respetó.
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Un choque entre un ómnibus y dos motos dejó a cinco pasajeras y una conductora lesionadas en el Centro
La bebé experimentó lesiones y fue derivada a un centro asistencial para una mejor atención médica.
Personal de Policía Científica estuvo en el lugar y realizó el relevamiento correspondiente.
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