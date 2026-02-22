"Una batalla tras otra" triunfa en los BAFTA, con el premio a mejor película y otros cinco galardones

Elenco de "Una batalla tras otra" en los BAFTA. Foto: AFP

La cinta estadounidense "Una batalla tras otra" fue este domingo la gran triunfadora de los BAFTA , los premios británicos del cine, logrando seis galardones, entre ellos los de mejor película y director, por lo que sale fortalecida a tres semanas de los Óscar.

Por su parte, el cine brasileño, que acudía a la ceremonia con cuatro nominaciones, optando a los galardones de película de habla no inglesa y guion original, ambos con el filme "El agente secreto", no pudo hacerse con ningún premio.

"Una batalla tras otra", que partía como favorita con catorce nominaciones a los BAFTA, se llevó, además de mejor película y director (Paul Thomas Anderson), cuatro más en actor de reparto (Sean Penn), guion adaptado, fotografía y montaje.

La película triunfadora de la noche, una tragicomedia que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos, salió vencedora frente a "Pecadores", otro filme estadounidense, que se impuso en tres de las 13 nominaciones con las que llegaba.

"Pecadores", que mezcla una trama de vampiros con segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, se impuso en las categorías de guion original, actriz de reparto (la británica Wunmi Mosaku, nacida en Nigeria) y música original.

A tres del récord

"Una batalla tras otra", con sus seis galardones no pudo batir el récord de más premios BAFTA en una edición que ostenta, desde 1971, la también estadounidense "Dos hombres y un destino", que logró nueve.

"Desgraciadamente, el título (de la película) tiene sentido" en la actualidad, dijo Anderson, director de "Una batalla tras otra", después de la ceremonia.

"Simplemente empieza a parecer que viene una batalla tras otra estos días. Pero mantengan la esperanza", añadió.

"Frankenstein", del director mexicano Guillermo del Toro, se llevó tres premios, de los ocho a los que optaba, en las categorías de "maquillaje y peluquería", "diseño de producción" y "sonido".

El filme brasileño "El agente secreto", nominado a cuatro estatuillas en los Óscar, vio como se imponía en la categoría de mejor película no inglesa la noruega "Valor sentimental".

La producción brasileña tampoco se pudo llevar el premio a mejor guion original, que fue para "Pecadores".

Brasil acudía con cuatro candidaturas, al contar también con "Apocalipse nos Trópicos", en mejor documental, y Adolpho Veloso, en fotografía, por "Sonhos de Trem", pero estas tampoco se llevaron el premio.

Los BAFTA, considerados un barómetro antes de los Óscar -que se concederán el 15 de marzo-, también dejaron lugar a la sorpresa al premiar al actor británico de 33 años Robert Aramayo con la categoría a mejor actor por su papel en I Swear (Incontrolable), una comedia social sobre un joven con síndrome de Tourette.

Aramayo venció al franco-estadounidense Timothée Chalamet, favorito para este galardón, por su papel en "Marty Supreme" y a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra).

"No puedo creer que haya ganado. Realmente no puedo creerlo", declaró entre lágrimas el actor.

La irlandesa Jessie Buckley se llevó el premio de mejor actriz por su interpretación en "Hamnet", una coproducción británica-estadounidense.

"Hamnet" optaba a 11 premios, ganando dos, ya que también se llevó el de mejor filme británico.

La película estadounidense "Marty Supreme", que también optaba a 11 premios, no se llevó ninguno.

Presencia de Guillermo y Catalina

El príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Catalina, asistieron a la ceremonia, tras una semana difícil para la familia real, marcada por el arresto de Andrés, su tío, y hermano del rey Carlos III, por el caso Epstein.

En la primera aparición oficial del príncipe desde entonces, Guillermo dijo a los organizadores del evento que no había visto el drama shakespeariano "Hamnet".

"Debo estar en un estado bastante tranquilo, lo cual no es el caso en este momento", confesó.

La lista de aspirantes a los BAFTA es similar a la de los premios de Hollywood, con "Pecadores" liderando con 16 candidaturas, seguida de "Una batalla tras otra" con 13.

FUENTE: AFP