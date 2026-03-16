"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los Óscar 2026, incluyendo mejor película y director

La gran ganadora de los Óscar 2026: Una batalla tras otra. Foto: AFP

La épica "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson y con un elenco repleto de estrellas, triunfó este domingo en los Premios Óscar de la Academia al coronarse como la mejor película del año.

La cinta, que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo, conquistó seis de las 13 nominaciones con las que llegó a la 98ª edición de los Óscar, la mayor celebración de Hollywood.

"Una batalla tras otra" le dio a Anderson, que ya había sido candidato 11 veces en galas pasadas, las tres primeras estatuillas de su carrera (guión adaptado, dirección y película), en una demostración del consenso de la industria sobre su energético filme.

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"Ustedes lo hacen a uno trabajar muy duro para conseguir uno de estos", bromeó Anderson al recibir la estatuilla a mejor director.

"Escribí esta película para disculparme con mis hijos por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos heredando", comentó más temprano cuando subió a recibir su primer Óscar, como guionista.

La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes.

Su principal contrincante de la noche y de la temporada, "Pecadores, el horror vampírico” con el que el director Ryan Coogler abordó el racismo que marcó al sur de Estados Unidos en los años 1930, capitalizó solo cuatro de las 16 nominaciones que la tenían como gran favorita de la ceremonia.

Coogler, de 39 años, se alzó con el galardón a mejor guion original por "Pecadores", que cosechó reconocimientos en parte gracias a su mezcla de géneros que la hicieron sentir a ratos de acción, a ratos de horror y a ratos un musical.

El realizador confesó estar "muy nervioso" al subir al palco del Teatro Dolby, en Hollywood, y describió su premio como "un honor increíble".

Sean Penn ausente

Ambas películas también se midieron en las categorías de actuación, en donde cobraron dividendos.

Michael B. Jordan se anotó el Óscar a mejor actor gracias a su papel doble en "Pecadores", en donde, gracias a la magia del cine, encarna a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo para rehacer la vida en un intento de dejar atrás sus experiencias con el crimen organizado en Chicago.

Jordan agradeció a su familia, a sus compañeros de elenco y a Coogler, con quien ha trabajado en todas las cintas del director.

"Eres una persona increíble", dijo. "Estoy honrado de llamarte un colaborador".

Sean Penn se llevó su tercer Premio de la Academia gracias a "Una batalla tras otra", en donde da vida a un rígido e implacable militar dispuesto a hacer lo que sea para eliminar las consecuencias de deslices pasionales pasados que amenazan sus ambiciones políticas.

Penn, conocido por no seguir las reglas de la industria y quien ha estado mayoritariamente ausente del circuito de galas en esta temporada de premios, no acudió al Teatro Dolby de Hollywood dejando al presentador, Kieran Culkin, con la responsabilidad de recibir la estatuilla.

Mejor actriz

El primer galardón de la noche, a mejor actriz de reparto, fue para Amy Madigan, la veterana estrella que interpretó a la aterradora tía Gladys en "La hora de la desaparición".

Mientras que, sin sorpresas, Jessie Buckley abrazó al Óscar por su desgarradora actuación de una madre en duelo en "Hamnet", película sobre la vida familiar de William Shakespeare.

Mejor película internacional

En la categoría internacional venció la noruega "Valor sentimental", el drama familiar dirigido por Joachim Trier, dejando en el camino a la brasileña "El agente secreto".

En materia técnica, se impuso "Frankenstein" de Guillermo del Toro. Dominó las categorías de vestuario, maquillaje y peluquería, así como diseño de producción.

A continuación los ganadores en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregaron este domingo en Hollywood.

Mejor película: "Una batalla tras otra"

Mejor director: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Mejor actor: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Mejor actriz: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor de reparto: Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Mejor película internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"

Mejor documental: "El señor nadie contra Putin"

FUENTE: AFP