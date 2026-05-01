Joven de 26 años baleada en la cabeza en Cruz de Carrasco tiene muerte cerebral; incautan más de 20 casquillos

Escena del ataque a tiros en la Cruz de Carrasco. Escena del ataque a tiros en la Cruz de Carrasco. Foto: Subrayado.

Una joven de 26 años fue baleada en la cabeza durante un ataque a tiros ocurrido sobre las 18:30 de este viernes en Cruz de Carrasco. Sobre las 20:00, el diagnóstico indicaba que la víctima tenía muerte cerebral, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

La mujer, sin antecedentes penales, fue trasladada por un vecino en su vehículo a una policlínica.

En el lugar, la Policía encontró más de 20 casquillos de calibre 9 milímetros a lo largo de más de media cuadra. Los investigadores presumen que se utilizó una pistola Glock modificada para aumentar su capacidad de disparo.

Según la información primaria, los tiradores se desplazaban en un auto. En la escena trabajó personal de Investigaciones de zona 2, Policía Científica y el Departamento de Homicidios.