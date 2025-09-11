Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia este jueves en una playa de Ciudad de la Costa. El hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas, cuando desde la aeronave, un Cessna matrícula CX-CBJ, emitieron un llamado de emergencia por fallas detectadas en pleno vuelo.
Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar
El hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas. Un helicóptero de la Fuerza Aérea acompañó a la aeronave hasta su aterrizaje. El incidente no dejó personas lesionadas.
La torre de control del Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió el pedido de ayuda y se activó el Centro Coordinador de Rescate (CCR), informó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en un comunicado.
El helicóptero Airbus AS-365 “Dauphin” cumplía una misión próximo a la zona del incidente y emprendió vuelo hacia el lugar. La aeronave de la FAU acompañó al Cessna hasta que aterrizó en una playa de Lomas de Solymar. La tripulación resultó ilesa y no hubo pérdidas materiales, se indicó.
