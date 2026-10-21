Una adolescente de 13 años tras ser embestida por un auto al intentar cruzar la ruta Interbalnearia

Una adolescente de 13 años fue embestida por un auto en la ruta Interbalnearia.

Alrededor de las 16:30 horas, el auto, que circulaba por la ruta, de oeste a este, chocó a la menor, que cruzaba de sur a norte, en un cruce regulado por semáforos en el kilómetro 49.

La conductora del auto, de 47 años, así como su acompañante, resultaron ilesas. La prueba de alcohol en sangre dio negativo.

La adolescente resultó politraumatizada grave y fue trasladada a un centro asistencial de Pando.

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