Una adolescente de 13 años fue embestida por un auto en la ruta Interbalnearia.
Una adolescente de 13 años tras ser embestida por un auto al intentar cruzar la ruta Interbalnearia
La conductora del auto tiene 47 años y resultó ilesa. El siniestro ocurrió en un cruce con semáforos y las autoridades investigan las responsabilidades.
Alrededor de las 16:30 horas, el auto, que circulaba por la ruta, de oeste a este, chocó a la menor, que cruzaba de sur a norte, en un cruce regulado por semáforos en el kilómetro 49.
La conductora del auto, de 47 años, así como su acompañante, resultaron ilesas. La prueba de alcohol en sangre dio negativo.
Seguí leyendo
Un hombre de 30 años fue condenado por acosar a una adolescente por redes sociales; hay un requerido
La adolescente resultó politraumatizada grave y fue trasladada a un centro asistencial de Pando.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO FATAL
Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
Villa Felicidad, Canelones
Un joven murió y dos adolescentes están graves tras un choque entre tres motos cerca de Progreso
En piedras blancas
Detienen a un requerido por homicidio: con su camioneta, atropelló a una peatona, intentó huir y se le cayó un arma
CANELONES
Le robaron la camioneta, la vio por redes sociales y luego de concretar un encuentro con el vendedor alertó a la Policía
HABLÓ CON SUBRAYADO, POR PRIMERA VEZ
Dejá tu comentario