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GROOMING EN TACUAREMBÓ

Un hombre de 30 años fue condenado por acosar a una adolescente por redes sociales; hay un requerido

No tenía antecedentes y ahora deberá cumplir una pena de siete meses de libertad a prueba por un delito de grooming. El requerido por este caso tiene 27 años y tampoco tiene antecedentes.

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Un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, fue condenado por acosar a una adolescente por redes sociales. Deberá cumplir una pena de siete meses de libertad a prueba por un delito de grooming.

El caso de acoso por redes sociales fue denunciado en abril de 2025 y las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I de la ciudad de Tacuarembó.

Dos hombres de 27 y 30 años, sin antecedentes penales, fueron identificados. La Fiscalía y la Justicia dispusieron de inmediato medidas de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima.

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El hombre de 30 años fue ubicado y puesto a disposición de la Justicia, que dispuso la condena de E.I.R.F. por un delito de grooming a siete meses de libertad a prueba.

Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría, prestación de trabajo comunitario, prohibición de salir del país, y prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima durante la condena.

El hombre de 27 años permanece requerido por este caso.

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