La periodista y actriz argentina Ernestina Pais falleció en un accidente ferroviario

La actriz y periodista argentina Ernestina Pais falleció este viernes cuando pasó por un cruce ferroviario con la barrera baja, en San Isidro, y el Tren de la Costa impactó contra su auto. El impacto fue sobre el lateral izquierdo del vehículo, el lado del conductor.

Según informan medios argentinos la actriz de 54 años iba rumbo a El Tigre, donde iba a realizar una función de la obra El divorcio del año, la obra en la que participaba, dirigida por José María Muscari.

Circulaba con la licencia de conducir inhabilitada, debido a que en marzo protagonizó un accidente de tránsito y se negó a hacer el test de alcoholemia.

La autopsia realizada al cuerpo de la periodista, mostró que sufrió un grave traumatismo de cráneo, laceración hepática y una contusión en el bazo.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir el accidente, evaluar el funcionamiento del paso a nivel, relevar las cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonios que puedan aportar información sobre los instantes previos al impacto. También tomaron muestras de sangre, orina y ADN para realizar análisis toxicológicos.