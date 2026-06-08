Un uruguayo de 20 años fue atacado por un tiburón en Australia. El joven se encontraba surfeando al norte de Sídney el pasado fin de semana cuando ocurrió el ataque.
Un uruguayo fue atacado por un tiburón en Australia: "Me siento en la tabla y siento como un tarascón"
"Me tira al agua y la tabla sale volando hacia la costa, y me quedo así, a la deriva", dijo Alejo, surfista uruguayo, en entrevista con Subrayado.
Subrayado entrevistó a Alejo Santiñaque, que se recupera de las heridas y contó cómo fue el momento que vivió en una zona de camping y montañas que ya conocía, al norte de Sídney.
"Me meto, estoy 10 minutos, y arranco a remar en dirección hacia el norte, y ni bien me siento en la tabla y siento como un tarascón. Enseguida me imaginé un tiburón y ni bien lo siento el instinto fue pegar una patada, que se ve que le pegué a una parte media que había escuchado que ante un ataque le tenés que ir a pegarle. O en la nariz o en las branquias. Se ve que le emboqué a algo importante y el bicho se fue, y cuando se fue se enganchó al leash, que es lo que amarra tu pierna a la tabla, y se explotó lo que une los dos. Me tira al agua y la tabla sale volando hacia la costa, y me quedo así, a la deriva", relató.
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Después de que ocurrió el ataque, su temor era que el animal regresara. Allí comenzó su salida en modo supervivencia, a unos 50 metros de la orilla. En ese momento, sus amigos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.
"Cuando me ven, arrancan a bajar, y llego a la costa, me acuesto y me paro en un pie, me miro el pie y estaba todo abierto. Fue como que pah, me mordió un tiburón y estoy vivo, es fue lo primero que se me ocurrió", expresó.
En Australia, hay 25 ataques de tiburón al año
Alejo fue derivado rápidamente a un centro de salud, luego de dos intervenciones, ya está de alta, con yeso y cuidados especiales por las infecciones que habitualmente causan estas heridas.
En Australia se dan cerca de 25 ataques de tiburones al año. A Alejo lo atacó el tiburón toro y aseguró que en todo momento pensó en sobrevivir.
"Salgo, me hacen un torniquete, y había un enfermero en la vuelta, por suerte, tenía un kit, me tiraron un par de cositas en el pie, yo no estaba ni viendo, y entre el torniquete y eso, tiraron 25 minutos hasta que llegó la ambulancia, y ahí sí me llevaron para el médico de urgencia, y estuve cinco días en el médico, me operaron dos veces, y la última me pusieron en el dedo gordo una especie de aguja gigante que va pegada al tendón porque se me rompió", describió sobre sus lesiones.
Con yeso y los cuidados especiales por el riesgo de infección, Alejo tuvo que abandonar su auto (que hasta entonces era su casa), y aguarda por un nuevo hogar. No tiene pensado retornar a Uruguay.
Lo que está ahora en su pensamiento es el motivo por el que decidió irse a Australia: el surf.
"Lo primero que se me vino a la cabeza cuando salí fue que no voy a poder surfear por un par de semanas", dijo.
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