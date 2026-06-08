Un uruguayo fue atacado por un tiburón en Australia: "Me siento en la tabla y siento como un tarascón"

Un uruguayo de 20 años fue atacado por un tiburón en Australia . El joven se encontraba surfeando al norte de Sídney el pasado fin de semana cuando ocurrió el ataque.

Subrayado entrevistó a Alejo Santiñaque, que se recupera de las heridas y contó cómo fue el momento que vivió en una zona de camping y montañas que ya conocía, al norte de Sídney.

"Me meto, estoy 10 minutos, y arranco a remar en dirección hacia el norte, y ni bien me siento en la tabla y siento como un tarascón. Enseguida me imaginé un tiburón y ni bien lo siento el instinto fue pegar una patada, que se ve que le pegué a una parte media que había escuchado que ante un ataque le tenés que ir a pegarle. O en la nariz o en las branquias. Se ve que le emboqué a algo importante y el bicho se fue, y cuando se fue se enganchó al leash, que es lo que amarra tu pierna a la tabla, y se explotó lo que une los dos. Me tira al agua y la tabla sale volando hacia la costa, y me quedo así, a la deriva", relató.

Después de que ocurrió el ataque, su temor era que el animal regresara. Allí comenzó su salida en modo supervivencia, a unos 50 metros de la orilla. En ese momento, sus amigos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

"Cuando me ven, arrancan a bajar, y llego a la costa, me acuesto y me paro en un pie, me miro el pie y estaba todo abierto. Fue como que pah, me mordió un tiburón y estoy vivo, es fue lo primero que se me ocurrió", expresó.

En Australia, hay 25 ataques de tiburón al año

Alejo fue derivado rápidamente a un centro de salud, luego de dos intervenciones, ya está de alta, con yeso y cuidados especiales por las infecciones que habitualmente causan estas heridas.

En Australia se dan cerca de 25 ataques de tiburones al año. A Alejo lo atacó el tiburón toro y aseguró que en todo momento pensó en sobrevivir.

"Salgo, me hacen un torniquete, y había un enfermero en la vuelta, por suerte, tenía un kit, me tiraron un par de cositas en el pie, yo no estaba ni viendo, y entre el torniquete y eso, tiraron 25 minutos hasta que llegó la ambulancia, y ahí sí me llevaron para el médico de urgencia, y estuve cinco días en el médico, me operaron dos veces, y la última me pusieron en el dedo gordo una especie de aguja gigante que va pegada al tendón porque se me rompió", describió sobre sus lesiones.

Con yeso y los cuidados especiales por el riesgo de infección, Alejo tuvo que abandonar su auto (que hasta entonces era su casa), y aguarda por un nuevo hogar. No tiene pensado retornar a Uruguay.

Lo que está ahora en su pensamiento es el motivo por el que decidió irse a Australia: el surf.

"Lo primero que se me vino a la cabeza cuando salí fue que no voy a poder surfear por un par de semanas", dijo.