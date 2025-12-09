RECIBÍ EL NEWSLETTER
Aeropuerto de carrasco

Un uruguayo escondió más de 250 balas dentro de un termo en el aeropuerto: lo condenaron con prisión

El hombre fue condenado con 12 meses de prisión, informó el Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

La Justicia condenó con 12 meses de prisión a un uruguayo que viajó desde Atlanta (EEUU) hacia Montevideo en avión con 272 balas de calibre 22 y 35, informó el Ministerio del Interior.

Al observar algo extraño en el equipaje, la Policía revisó de forma manual lo que el hombre traía consigo. Dentro de un termo, le fueron incautadas 252 balas de calibre 22 y 20 de calibre 35.

La Justicia le tipificó el delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos. Está prohibido viajar con esos elementos en un avión; sin embargo, lo hizo desde Atlanta.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos
image

Las municiones fueron trasladadas desde el Aeropuerto de Carrasco al Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército para su destrucción.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario