Un uruguayo escondió más de 250 balas dentro de un termo en el aeropuerto: lo condenaron con prisión

Foto: Ministerio del Interior.

La Justicia condenó con 12 meses de prisión a un uruguayo que viajó desde Atlanta (EEUU) hacia Montevideo en avión con 272 balas de calibre 22 y 35, informó el Ministerio del Interior.

Al observar algo extraño en el equipaje, la Policía revisó de forma manual lo que el hombre traía consigo. Dentro de un termo, le fueron incautadas 252 balas de calibre 22 y 20 de calibre 35.

La Justicia le tipificó el delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos. Está prohibido viajar con esos elementos en un avión; sin embargo, lo hizo desde Atlanta.

image Las municiones fueron trasladadas desde el Aeropuerto de Carrasco al Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército para su destrucción.

Temas de la nota uruguayo

Ministerio del Interior