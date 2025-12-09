La Justicia condenó con 12 meses de prisión a un uruguayo que viajó desde Atlanta (EEUU) hacia Montevideo en avión con 272 balas de calibre 22 y 35, informó el Ministerio del Interior.
Un uruguayo escondió más de 250 balas dentro de un termo en el aeropuerto: lo condenaron con prisión
El hombre fue condenado con 12 meses de prisión, informó el Ministerio del Interior.
Al observar algo extraño en el equipaje, la Policía revisó de forma manual lo que el hombre traía consigo. Dentro de un termo, le fueron incautadas 252 balas de calibre 22 y 20 de calibre 35.
La Justicia le tipificó el delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos. Está prohibido viajar con esos elementos en un avión; sin embargo, lo hizo desde Atlanta.
Seguí leyendo
Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos
Las municiones fueron trasladadas desde el Aeropuerto de Carrasco al Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército para su destrucción.
Temas de la nota
Lo más visto
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE
Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"
"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY
"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó
Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD
Dejá tu comentario