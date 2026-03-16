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PIRIÁPOLIS

Un sapo de arena que pesa más de 700 gramos: el hallazgo que ocurrió en playa Grande y que sorprende a expertos

"Ahora vamos a trabajar en hacer un registro en una revista herpetológica", explicó Etchandy, de Alternatus Maldonado.

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Sapo de arena con 19 centímetros de longitud fue encontrado en Piriápolis. "Es una medida que sorprende para la especie. Es normal esperar hasta 12 centímetros de longitud de cabeza a cloaca, que sería la parte de la cola", explicó Ignacio Etchandy, de Alternatus Maldonado.

"Para nosotros es sumamente atípico encontrar un animal que esté pesando 720 gramos. Es un disparate", sostuvo.

El ejemplar fue encontrado en playa Grande y está confirmado que es un rhinella arenarum. Alternatus trabaja ahora con Claudio Borteiro, un herpetólogo, que permitió confirmar la especie.

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