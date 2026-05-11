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PRESIDENTE DE UNASEV, MARCELO METEDIERA

Unasev pide recursos en la Rendición de Cuentas para cinco fiscalías de tránsito en zonas con alta concentración de accidentes

El presidente de la Unasev dijo que trabaja con Economía para obtener esos recursos. Las fiscalías de tránsito se instalarían en Montevideo, Canelones y Maldonado.

Unasev, accidentes de tránsito. Foto: archivo Subrayado.

Unasev, accidentes de tránsito. Foto: archivo Subrayado.

El presidente de la Unasev Marcelo Metediera dijo que trabaja por estas horas con el Ministerio de Economía para obtener recursos en la Rendición de Cuentas que permitan abrir cinco fiscalías de tránsito: dos en Montevideo, dos en Canelones y una en Maldonado.

El objetivo es aplicar la ley de faltas, y “que no te resulte tan fácil salir al tránsito a hacer lo que quieras y no tener consecuencias”, dijo Metediera.

Eso es “en definitiva es lo que está pasando hoy, una multa económica no la pago porque no quiero o porque no puedo, si me agarran sin permiso de conducir voy a la justicia y no juzga, no pasa nada, si participo de picadas también”, dijo el jerarca este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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Según Metediera, las Intendencia de Montevideo, Canelones y Maldonado ya ofrecieron locales para instalar estas fiscalías. Faltan los recursos humanos para hacerlas funcionar, señaló.

“Hagamos funcionar lo que ya está, que no está funcionando, como la ley de faltas, que no se aplica”, reclamó Metediera.

“Hay una sensación o una realidad de que hay una falta de control y de acción en políticas públicas, que es lo que estamos tratando de poner arriba de la mesa. Si eso no fuera suficiente se podrán estudiar leyes más severas”, dijo el presidente de la Unasev.

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