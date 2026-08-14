Un repartidor fue rapiñado a punta de pistola, persiguió al delincuente y recuperó su camioneta en Tres Ombúes

La camioneta fue encontrada en Tres Ombúes, en buen estado, aunque le faltaba documentación.

Un delincuente solitario le apuntó con un arma a un repartidor y le robó la camioneta mientras el trabajador estaba estacionado en Carlos de la Vega y Gowland. Ocurrió sobre el mediodía de este viernes.

La víctima habló con Subrayado sin mostrar su rostro para preservar su identidad. Contó que el delincuente estaba a pie y que, tras apuntarle con el arma, decidió entregarle la camioneta.

“Estaba a pie, me abordó con un arma y le entregué la camioneta”, dijo.

Seguí leyendo "¡Se quería ir como Los Picapiedra!": las peripecias del delincuente que quiso huir en una camioneta sin motor en Rocha

El repartidor explicó que en ese momento estaba bajando un pedido para un cliente que estaba junto a un niño. “Eso me preocupó porque el cliente estaba con un niño. Por eso decidí que se lleve el vehículo”, agregó.

“Gracias a un vecino que estaba estacionado en la vereda, lo seguimos hasta esta cuadra. Encontramos a un móvil policial y le avisamos”, expresó.

La camioneta, una Fiat Fiorino blanca, fue recuperada en Continuación Oliveres y Alaska, en el barrio Tres Ombúes, a unos seis minutos en vehículo del lugar donde había sido rapiñada.

Al lugar llegaron efectivos de Unatem y PADO. La camioneta estaba en buen estado, aunque el delincuente se llevó documentación que estaba dentro del vehículo.

“Estoy bien, shockeado por la situación pero bien”, añadió la víctima.

Consultado sobre si había sufrido antes una rapiña o un robo, respondió: “De esa brutalidad no”.