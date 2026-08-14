Orsi celebró acuerdo con Cabildo Abierto y aseguró que cumplirá con el compromiso que asumió con Manini Ríos: "lo vamos a hacer"

El presidente Orsi celebró el acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto y aseguró que cumplirá con el compromiso que asumió con el exsenador Guido Manini Ríos, que derivó en el acuerdo para que este partido vote la Rendición de Cuentas.

“Siempre son buenas noticias saber que se cuentan con los votos”, dijo Orsi en rueda de prensa en Rocha, donde inauguro obras de ampliación en el liceo de La Coronilla.

“Es auspicioso porque nos permite tener la votación en general. No es común en la historia de Uruguay, de la vida democrática, que no se vote la Rendición, salvo en situaciones muy excepcionales, por lo tanto siempre hemos sido optimistas no solo de que estén los votos de Cabildo, sino que algún otro legislador de la oposición vote en general y después, obviamente, se votará a favor o en contra de cada uno de los artículos”, dijo Orsi.

Seguí leyendo Orsi inauguró obras en el liceo de La Coronilla, que pasó a llamarse Profesora Dorley Nicodella

Consultado sobre si el gobierno podrá cumplir con lo que acordó personalmente con Manini Ríos, el presidente respondió: “Por supuesto, no vamos a comprometer nuestra palabra si tenemos dudas de que no lo podemos hacer, por supuesto lo podemos hacer y la determinación de hacerlo, por ejemplo analizar el tema del endeudamiento familiar, quitar de la Rendición de Cuentas algunas cosas que no eran compartidas. No son cosas tan desmedidas como para decir capaz que lo hacemos, lo vamos a hacer”.

Seguridad

El presidente también fue consultado sobre temas de seguridad y en particular del interior del país.

“Se está trabajando, tengo mucha confianza en la policía nacional, mucha, mucha, y también en la gente que está a cargo del Ministerio. No es la primera vez que lo digo, lo dije con otros ministros también”, respondió.

Agregó que se precisa “cada vez más inteligencia” y “modernizarse mucho en tecnología”.

También habló de las bandas criminales y expresó: “hay datos gratificantes como que los cabecillas de las bandas narco más importantes del país hoy están todos en prisión, o casi todos”.