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DETRÁS DE PLANTA DE CEMENTO

Un predio de Ancap en la zona de Nuevo Paysandú sería el lugar elegido para la planta de hidrógeno verde

La planta de HIF Global estaría ubicada a pocos kilómetros del puente Paysandú-Colón y sería visible desde la ciudad de Colón.

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Procurando soluciones a los pedidos surgidos desde Argentina y especialmente desde los vecinos de la ciudad de Colón, la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global pretende instalar en el departamento de Paysandú tendría una nueva ubicación, en un predio que Ancap posee en la zona de Nuevo Paysandú.

Desde el inicio de las negociaciones que la empresa mantiene con autoridades departamentales y nacionales, el lugar de ubicación era en la zona de Constancia, a unos 15 kilómetros en línea recta de la ciudad de Paysandú.

Inmediatamente conocida su posible ubicación, desde la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, y ambientalistas uruguayos cuestionaron el lugar elegido por aspectos ambientales como visuales. Entre los argumentos, se indicaba el impacto que la industria podía tener a una ciudad que se mueve con el turismo y sus playas del río Uruguay.

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Cardona: "Estamos viendo la posibilidad de que convivan el proyecto de hidrógeno verde de HIF con el plan del portland"

Semanas atrás, autoridades departamentales, encabezadas por el intendente Nicolás Olivera, se reunieron en Montevideo con autoridades nacionales, indicando que la relocalización es un hecho y el lugar elegido sería detrás de la planta industrial que Ancap posee al norte de la ciudad de Paysandú. El predio, que es muy amplio, abarcaría parte de la ubicación del horno de Ancap, siendo además una zona que ha crecido poblacionalmente en los últimos años.

La planta de HIF Global estaría ubicada a pocos kilómetros del puente Paysandú-Colón y sería visible desde la ciudad de Colón.

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