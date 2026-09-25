Un potrillo fue asistido y rescatado tras ser atropellado en Montevideo. El presidente del INBA, Esteban Vieta, dio detalles sobre lo ocurrido.
Un potrillo estaba suelto y fue atropellado en Montevideo; lo rescataron e investigan al presunto dueño del animal
"La Intendencia de Montevideo a través de sus veterinarios hicieron un trabajo muy profundo de agarrar el potrillo, se le hicieron curaciones", tras el aviso de Plataforma Animalista.
"En la mañana de hoy había un potrillo atropellado por un vehículo. A través de Plataforma Animalista, que fue quien nos convocó, la Intendencia de Montevideo a través de sus veterinarios hicieron un trabajo muy profundo de agarrar el potrillo, se le hicieron curaciones, se le dieron medicamentos y con la Policía se lo trasladó a la Comisaría 22 para que luego sea entregado en tenencia responsable a la Intendencia de Montevideo en primer caso y después lo derivará a quien corresponda", sostuvo Vieta.
Una persona manifestó ser dueño de los animales que estaban sueltos en la zona y es investigada.
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El presidente del INBA repasó el trabajo que realiza el gobierno nacional y de cada departamento, para evitar que existan caballos sueltos en la vía pública.
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