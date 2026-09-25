Un potrillo estaba suelto y fue atropellado en Montevideo; lo rescataron e investigan al presunto dueño del animal

"En la mañana de hoy había un potrillo atropellado por un vehículo. A través de Plataforma Animalista, que fue quien nos convocó, la Intendencia de Montevideo a través de sus veterinarios hicieron un trabajo muy profundo de agarrar el potrillo, se le hicieron curaciones, se le dieron medicamentos y con la Policía se lo trasladó a la Comisaría 22 para que luego sea entregado en tenencia responsable a la Intendencia de Montevideo en primer caso y después lo derivará a quien corresponda", sostuvo Vieta.