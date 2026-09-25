Marcha de la Diversidad 2026: la convocatoria fue en plaza Cagancha y se movilizan hacia la 1º de Mayo

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Previa de la Marcha de la Diversidad. Foto: Foco UY

Una nueva marcha de la diversidad se realiza este viernes en el centro de Montevideo.

El público se convoca en los alrededores de la Plaza Cagancha desde temprano, para a las 19:00 horas movilizarse alrededor de las "chatas" por Av. del Libertador hasta la plaza 1º de Mayo para lectura de la proclama.

En la previa, un equipo de Subrayado dialogó con quienes llegaban a la plaza. "Es una oportunidad que acá uno la puede disfrutar que lamentablemente en Venezuela no se puede aprovechar al máximo como acá", contó un venezolano que vive en Uruguay desde hace ocho años y que desde entonces participa de la Marcha de la Diversidad.

Seguí leyendo Este viernes se realiza la Marcha de la Diversidad, y la Intendencia anunció cambios y cortes en el tránsito

Así se vive la previa de la Marcha de la Diversidad 2026. Los detalles con @VeroChevalier pic.twitter.com/kmnZPD8KCS — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

La Marcha de la Diversidad lleva más de tres décadas convocando a personas que se movilizan por sus derechos.

El intendente, Mario Bergara, acompaña la movilización y destaca las políticas que tiene la Intendencia de Montevideo vinculadas a la diversidad.

El intendente, Mario Bergara, acompaña la movilización y destaca las políticas que tiene la Intendencia de Montevideo vinculadas a la diversidad. En el lugar, @maguipradop pic.twitter.com/fasL6svD2W — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

Desvíos de tránsito

Hacia la Ciudad Vieja: por las calles Cerro Largo, Uruguay, Colonia y 18 de Julio.

Salida de Ciudad Vieja: Galicia, Paysandú, Mercedes y 18 de Julio.

Quienes ingresan por Agraciada, San Martín, Marcelino Sosa y Gral. Flores, al llegar al Palacio Legislativo desvían por Colombia hacia Rondeau y Paraguay y conectan con Libertador hacia Río Negro.

Hacia el norte circulando por Yaguarón, Minas, Daniel Fernández Crespo circulación habilitada hasta Hocquart y por este hacia Bacigalupi. Yaguarón desde el Palacio hasta Lima es doble sentido de circulación. De Lima hacia 18 de Julio es un solo sentido.

Hacia el sur: Yaguarón y cruce de 18 de Julio.

Hacia el norte, quienes circulan por Ejido, toman Miguelete - Hermano Damasceno - Yaguarón.

En desarrollo.