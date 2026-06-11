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En punta de rieles

Un policía vio un intento de rapiña, persiguió al delincuente, luchó con él y terminó baleado

Ocurrió en Punta de Rieles. El policía se trabó en lucha con el delincuente, quien le disparó dos veces en la pierna. Pese a los impactos, el funcionario está fuera de peligro.

El policía luchó con el delincuente y recuperó el arma que le había quitado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 

Un policía de 26 años fue baleado dos veces en la pierna izquierda por un delincuente que intentó rapiñar a una mujer en Punta de Rieles en la mañana de este jueves.

De acuerdo con las primeras informaciones, el funcionario circulaba en su moto particular, hacia su lugar de trabajo, cuando observó un intento de rapiña a una mujer, de parte de un delincuente en Sagitario esquina Zodiaco.

El funcionario intervino: comenzó a perseguir, en su moto, al agresor. Lo interceptó en una zona de pasajes donde se trabaron en lucha y cayó de la moto. El delincuente le quitó el arma de reglamento y le disparó dos veces en la pierna. Aún así, continuó forcejeando con el delincuente y recuperó el arma.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El rapiñero fugó, al tiempo que el policía fue trasladado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.

En la escena —en Pasaje del Zodiaco y Sagitario— quedó la moto del trabajador, quien presta servicios para la Jefatura de Policía de Canelones.

En tanto, la Policía ubicó, sobre las 9:30, a la mujer víctima del intento de rapiña.

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