Un policía de 44 años chocó con su auto y murió en los accesos a Montevideo

El auto que conducía el policía en ruta 5, accesos a Montevideo. Foto: Policía Caminera.

A la 01:20 de la madrugada de este lunes un policía, suboficial mayor, que prestaba servicios en la Seccional 18 de Montevideo, despistó en su auto y murió producto del impacto contra una columna.

Según informó Policía Caminera, el vehículo circulaba de hacia el este por ruta 5, en la senda de ingreso a Montevideo, cuando en el kilómetro 14 despistó y chocó contra una columna de alumbrado público.

El policía de 44 años fue ubicado dentro del auto ya sin vida. Ahora la Policía trabaja con pericias y cámaras de vigilancia para tratar de establecer las causas del accidente de tránsito fatal.

