A la 01:20 de la madrugada de este lunes un policía, suboficial mayor, que prestaba servicios en la Seccional 18 de Montevideo, despistó en su auto y murió producto del impacto contra una columna.
Un policía de 44 años chocó con su auto y murió en los accesos a Montevideo
Ocurrió en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 14 de la ruta 5. El auto que conducía el policía despistó y chocó contra una columna.
Según informó Policía Caminera, el vehículo circulaba de hacia el este por ruta 5, en la senda de ingreso a Montevideo, cuando en el kilómetro 14 despistó y chocó contra una columna de alumbrado público.
El policía de 44 años fue ubicado dentro del auto ya sin vida. Ahora la Policía trabaja con pericias y cámaras de vigilancia para tratar de establecer las causas del accidente de tránsito fatal.
Seguí leyendo
Condenaron a 2 años y 8 meses de cárcel al policía de Investigaciones de Zona III que fue detenido con droga
Temas de la nota
Lo más visto
ROCHA
Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ
"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
montevideo
Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
HASTA LA HORA 12:00
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ
Dejá tu comentario