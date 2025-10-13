RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE FATAL EN RUTA 5

Un policía de 44 años chocó con su auto y murió en los accesos a Montevideo

Ocurrió en la madrugada de este lunes, en el kilómetro 14 de la ruta 5. El auto que conducía el policía despistó y chocó contra una columna.

El auto que conducía el policía en ruta 5, accesos a Montevideo. Foto: Policía Caminera.

El auto que conducía el policía en ruta 5, accesos a Montevideo. Foto: Policía Caminera.

A la 01:20 de la madrugada de este lunes un policía, suboficial mayor, que prestaba servicios en la Seccional 18 de Montevideo, despistó en su auto y murió producto del impacto contra una columna.

Según informó Policía Caminera, el vehículo circulaba de hacia el este por ruta 5, en la senda de ingreso a Montevideo, cuando en el kilómetro 14 despistó y chocó contra una columna de alumbrado público.

El policía de 44 años fue ubicado dentro del auto ya sin vida. Ahora la Policía trabaja con pericias y cámaras de vigilancia para tratar de establecer las causas del accidente de tránsito fatal.

condenaron a 2 anos y 8 meses de carcel al policia de investigaciones de zona iii que fue detenido con droga
Seguí leyendo

Condenaron a 2 años y 8 meses de cárcel al policía de Investigaciones de Zona III que fue detenido con droga
Temas de la nota

Lo más visto

video
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
HASTA LA HORA 12:00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo. Escena del crimen.
enero – setiembre

Interior presentó cifras de delitos de enero a setiembre, que muestran bajas en general en comparación con 2024
Pablo Laurta en X
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina. video
dos países sacudidos

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Dejá tu comentario