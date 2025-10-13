RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO LAURTA

Hallan un cuerpo cerca de Concordia e investigan si se trata del remisero contratado por Pablo Laurta

Martín Palacio de 49 años está desaparecido desde el martes pasado cuando salió de Buenos Aires a buscar a un pasajero en la terminal de Concordia para llevarlo a Córdoba.

lugar-donde-encontraron-el-cuerpo-del-remisero
remisero-desaparecido

La Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo cerca del balneario Los Pinos, próximo a Concordia, e investiga si se trata del remisero desaparecido desde el martes pasado. Martín Palacio de 49 años había sido contratado por Pablo Laurta, detenido en la investigación por el doble femicidio de Córdoba.

Fuentes del caso indicaron a La Nación que el cuerpo se encontró durante un rastrillaje. El celular de Palacio se activó el martes pasado en la ciudad de Federación en Entre Ríos. Ese día poco antes de las 20 horas se encontró con Laurta en la terminal de Concordia y lo contrató para un viaje. El encuentro quedó registrado en una cámara de seguridad.

Laurta habría llamado a Palacio y le habría pedido que fuera de Buenos Aires a buscarlo a Concordia para llevarlo a Córdoba; viaje por el que pagaría 1.500.000 pesos argentinos, indicaron las fuentes a La Nación.

madre de pablo laurta espera cadena perpetua: es un asesino, me duele el utero, yo no lo crie para eso, dijo
Madre de Pablo Laurta espera cadena perpetua: "Es un asesino, me duele el útero, yo no lo crié para eso", dijo

La filmación de la terminal de Concordia muestra a Palacio y Laurta ya se conocían y se saludaron con un beso.

Dos días después, encontraron el remise incendiado cerca de la ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba. Un investigador del caso afirmó a La Nación que se teme lo peor.

Laurta fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú. Está acusado de haber matado a su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y de haber secuestrado a su hijo, de 5 años.

remisero-desaparecido
video
