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HISTORIA Y ARTE

Yamandú Orsi encabeza hoy acto aniversario del Ejército y de la Batalla de las Piedras

El presidente Yamandú Orsi encabeza este lunes los actos oficiales por un nuevo aniversario del Ejército Nacional y de la Batalla de las Piedras. También visita el Museo Miguel Ángel Pareja, en Las Piedras.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército.

Presidente Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército Nacional.

Presidente Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército Nacional.

El presidente Yamandú Orsi encabeza este lunes los actos oficiales por un nuevo aniversario del Ejército Nacional y de la Batalla de las Piedras, y en el medio visita el Museo Miguel Ángel Pareja, en Las Piedras, Canelones.

El primer acto comienza a las 10:15 de la mañana, en el complejo deportivo del Ejército, en Bulevar Artigas. Allí se realizará el acto por los 215 años del Ejército Nacional.

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El presidente se trasladará luego a Las Piedras para visitar el Museo Miguel Ángel Pareja, uno de los artistas más destacados de Uruguay en el siglo XX, que realizó la mayoría de su carrera artística en esa ciudad de Canelones.

Batalla

La visita al Museo Pareja terminará poco antes de la hora 14, cuando comience el acto central por el 215 aniversario de la Batalla de Las Piedras.

El acto oficial se realiza como todos los años en el Obelisco ubicado en el bulevar del Bicentenario.

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