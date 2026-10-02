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AVENIDA ITALIA Y BOLIVIA

Un peatón está grave tras cruzar con el semáforo en rojo y ser embestido por un auto

El siniestro de tránsito ocurrió este mediodía en avenida Italia y Bolivia, en Montevideo.

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Un peatón está grave tras cruzar el semáforo en rojo y se embestido por un auto, este viernes al mediodía en avenida Italia y Bolivia.

Según supo Subrayado, el peatón de 30 años intentó correr para evitar ser embestido, pero el auto lo alcanzó.

Se encuentra en coma.

un peaton fue embestido primero por un auto y luego por un omnibus en la zona del buceo
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Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

La conductora del auto es una mujer de 20 años, quien no sufrió lesiones.

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