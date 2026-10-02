Un peatón está grave tras cruzar el semáforo en rojo y se embestido por un auto, este viernes al mediodía en avenida Italia y Bolivia.
Un peatón está grave tras cruzar con el semáforo en rojo y ser embestido por un auto
El siniestro de tránsito ocurrió este mediodía en avenida Italia y Bolivia, en Montevideo.
Según supo Subrayado, el peatón de 30 años intentó correr para evitar ser embestido, pero el auto lo alcanzó.
Se encuentra en coma.
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Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo
La conductora del auto es una mujer de 20 años, quien no sufrió lesiones.
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