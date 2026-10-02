La Intendencia de Montevideo habilitará el pago de la contribución inmobiliaria en 12 cuotas

A partir del año próximo se podrá pagar la contribución inmobiliaria de Montevideo en 12 cuotas.

Los contribuyentes podrán elegir la nueva forma de pago entre el 1 y el 15 de octubre a través del Whatsapp 099 019 500, o por medio de la plataforma “mi gestión de facturas” de la Intendencia.

La adhesión es voluntaria, y permanecerán disponibles las otras opciones: contado o en tres cuotas.

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La directora financiera de la Intendencia de Montevideo Laura Tabárez explicó este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que el objetivo es facilitar el pago de la contribución inmobiliaria y que no se concentren montos grandes en tres momentos del año.

A su vez se busca reducir la impresión en papel de facturas, por lo que se pasará a enviar de forma digital los comprobantes de pago.

Las personas que prefieran la versión impresa podrán solicitarla en los centros comunales o en redes de cobranza con el número de cuenta corriente y número de padrón asociado.