RECIBÍ EL NEWSLETTER
LEY DE PRESUPUESTO

Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según senador del FA

El FA se puso como objetivo terminar de votar el presupuesto en comisión el próximo sábado, y el martes 25 empezar en el plenario del Senado. Hay varias áreas que tendrán reasignación de recursos.

Oddone-en-comisión-Senado-por-presupuesto

El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani informó que la comisión del Senado ingresó este lunes en la última semana de debate de la ley de presupuesto, y que el objetivo es terminar de votarla el próximo sábado, para que el martes 25 ingrese al plenario para comenzar su aprobación en Cámara.

Después de tres semanas de discusión en la comisión, la bancada del oficialismo se reunió con el ministro de Economía Gabriel Oddone y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, a fin de acordar las reasignaciones de recursos que tendrán varias áreas del presupuesto.

Caggiani dijo en este sentido que las áreas beneficiadas con más dinero serán la Fiscalía General de la Nación, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica (Utec) y la educación media básica (Secundaria).

interpelacion a la ministra sandra lazo por cardama sera el 8 de diciembre en el senado
Seguí leyendo

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado

Lo que falta es aprobar “cuántos recursos y de dónde se sacan, que es la partes más difícil”, dijo Caggiani.

La oposición había reclamado en el Senado más recursos para Fiscalía y educación.

Los cambios que se aprueben en el Senado deben ser acordados con la Cámara de Diputados, que recibirá el proyecto de ley de presupuesto para su votación definitiva sin la posibilidad de introducir nuevas modificaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
kilómetro 158.500

Acompañante de vehículo murió en choque por alcance en ruta 11, Canelones
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES

Ataque contra sede del INR: políticos y sindicales expresaron "solidaridad" y llamaron a "enfrentar y derrotar el flagelo"
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Te puede interesar

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado video
MINISTRA DE DEFENSA

Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado
Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA video
LEY DE PRESUPUESTO

Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según el FA
Foto: Subrayado, archivo. El 22 de octubre la IMM advertía en avenida Luis Ponce sobre el comienzo de la fiscalización este lunes. video
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000

Dejá tu comentario