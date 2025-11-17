Última semana del presupuesto en comisión del Senado: las áreas que tendrán más recursos según senador del FA

El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani informó que la comisión del Senado ingresó este lunes en la última semana de debate de la ley de presupuesto , y que el objetivo es terminar de votarla el próximo sábado, para que el martes 25 ingrese al plenario para comenzar su aprobación en Cámara.

Después de tres semanas de discusión en la comisión, la bancada del oficialismo se reunió con el ministro de Economía Gabriel Oddone y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, a fin de acordar las reasignaciones de recursos que tendrán varias áreas del presupuesto.

Caggiani dijo en este sentido que las áreas beneficiadas con más dinero serán la Fiscalía General de la Nación, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica (Utec) y la educación media básica (Secundaria).

Seguí leyendo Interpelación a la ministra Sandra Lazo por Cardama será el 8 de diciembre en el Senado

Lo que falta es aprobar “cuántos recursos y de dónde se sacan, que es la partes más difícil”, dijo Caggiani.

La oposición había reclamado en el Senado más recursos para Fiscalía y educación.

Los cambios que se aprueben en el Senado deben ser acordados con la Cámara de Diputados, que recibirá el proyecto de ley de presupuesto para su votación definitiva sin la posibilidad de introducir nuevas modificaciones.