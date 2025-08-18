RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONVENCIÓN Y PAYSANDÚ

Un patrullero terminó arriba de la vereda tras ser chocado por un auto que no respetó un "Ceda el paso"

El siniestro de tránsito ocurrió en Convención y Paysandú, en el Centro de Montevideo. Una funcionaria policial resultó lesionada leve y fue dada de alta en el lugar.

accidente-patrullero-centro

Un siniestro de tránsito entre un patrullero y un vehículo particular se registró este lunes de tarde en cruce de Convención y Paysandú, en el Centro de Montevideo.

Según la información a la que accedió Subrayado, el choque se produjo cuando el auto, que circulaba por Convención, al llegar a la intersección con Paysandú no respetó el cartel de "Ceda el paso" e impactó con la parte trasera de un móvil policial que iba por calle Paysandú. El patrullero hizo un trompo y terminó sobre la vereda a una media cuadra del cruce.

Una funcionaria del Ministerio del Interior, que iba como acompañante, resultó lesionada leve y fue dada de alta en el lugar.

Foto: Eduardo Castro. 
Investigan homicidio: un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido

