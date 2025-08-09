Un hombre de 58 años llegó a las 21:00 horas de este viernes al hospital de Artigas, con una situación cardiovascular grave. Por su condición, los médicos evaluaron que era necesario trasladarlo a Montevideo para recibir atención especializada. Por eso, coordinaron un traslado vía aérea.
Un paciente con afección cardiovascular grave fue trasladado en avión desde Artigas hacia Montevideo
El paciente, de 58 años, necesitaba de urgencia una atención especializada y fue trasladado en la madrugada del sábado, en un operativo que fue positivo.
El avión de la Fuerza Aérea C-212 Aviocar –matrícula 537– despegó sobre las doce de la noche, y media hora después ya aterrizaba en Artigas, para hacer el traslado. Y en la madrugada el paciente fue trasladado hacia la capital, acompañado de dos intensivistas, dijeron fuentes de ASSE a Subrayado.
El hombre requería intervención de emergencia, y fue operado en el block quirúrgico de la ex Casa de Galicia.
"ASSE, el Centro de Operaciones Aéreas y el Escuadrón Aéreo N°3 (Transporte) realizaron el operativo con éxito", señaló la Fuerza Aérea a través de sus redes sociales.
