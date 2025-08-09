Un paciente con afección cardiovascular grave fue trasladado en avión desde Artigas hacia Montevideo

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X. Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Un hombre de 58 años llegó a las 21:00 horas de este viernes al hospital de Artigas, con una situación cardiovascular grave. Por su condición, los médicos evaluaron que era necesario trasladarlo a Montevideo para recibir atención especializada. Por eso, coordinaron un traslado vía aérea.

El avión de la Fuerza Aérea C-212 Aviocar –matrícula 537– despegó sobre las doce de la noche, y media hora después ya aterrizaba en Artigas, para hacer el traslado. Y en la madrugada el paciente fue trasladado hacia la capital, acompañado de dos intensivistas, dijeron fuentes de ASSE a Subrayado.

traslado-avion-artigas-montevideo-paciente-fotofau Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X. El hombre requería intervención de emergencia, y fue operado en el block quirúrgico de la ex Casa de Galicia.

"ASSE, el Centro de Operaciones Aéreas y el Escuadrón Aéreo N°3 (Transporte) realizaron el operativo con éxito", señaló la Fuerza Aérea a través de sus redes sociales.

Temas de la nota Artigas

Montevideo

avión