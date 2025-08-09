RECIBÍ EL NEWSLETTER
madrugada del sábado

Un paciente con afección cardiovascular grave fue trasladado en avión desde Artigas hacia Montevideo

El paciente, de 58 años, necesitaba de urgencia una atención especializada y fue trasladado en la madrugada del sábado, en un operativo que fue positivo.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Un hombre de 58 años llegó a las 21:00 horas de este viernes al hospital de Artigas, con una situación cardiovascular grave. Por su condición, los médicos evaluaron que era necesario trasladarlo a Montevideo para recibir atención especializada. Por eso, coordinaron un traslado vía aérea.

El avión de la Fuerza Aérea C-212 Aviocar –matrícula 537– despegó sobre las doce de la noche, y media hora después ya aterrizaba en Artigas, para hacer el traslado. Y en la madrugada el paciente fue trasladado hacia la capital, acompañado de dos intensivistas, dijeron fuentes de ASSE a Subrayado.

traslado-avion-artigas-montevideo-paciente-fotofau
Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.

El hombre requería intervención de emergencia, y fue operado en el block quirúrgico de la ex Casa de Galicia.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.
Seguí leyendo

Detectan hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo; es una "pequeña película", dice la Armada

"ASSE, el Centro de Operaciones Aéreas y el Escuadrón Aéreo N°3 (Transporte) realizaron el operativo con éxito", señaló la Fuerza Aérea a través de sus redes sociales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios
ABUSO SEXUAL EN RIVERA

Hombre fue condenado por abusar de su sobrino nieto de 13 años y Tribunal de Apelaciones extendió la pena
INGRESO A MONTEVIDEO

Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados

Te puede interesar

Foto: Martín Charquero, periodista de Subrayado. La previa en el CDS.
previa del clásico

Peñarol y Nacional informaron sus equipos titulares; el clásico comienza en menos de una hora
Foto: FocoUy. Archivo. video
los detalles del operativo

Interior destina 150 policías para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.
maldonado

Detectan hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo; es una "pequeña película", dice la Armada

Dejá tu comentario