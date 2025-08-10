Domingo frío con cielo ligeramente nublado y descenso de la temperatura en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo fría a fresca, cielo ligeramente nublado y descenso de temperatura en la noche.

La mañana comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará fría a fresca con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Seguí leyendo Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado

En la zona norte del país, la temperatura mínima será de 0° y la máxima de 17°.

En el sur y este, la máxima se ubicará en 15° y la mínima en 0°.

En la zona oeste del territorio, la mínima será de 2° y la máxima de 17°.