Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol

Dos hombres de 51 y 47 años fueron baleados por delincuentes que les robaron una bandera de Peñarol . Según dijeron a la Policía, estaban en una parrillada cuando los agresores –uno de ellos con un canguro de Nacional– los amenazaron para robarles la bandera, que tiene 6x2 metros.

La balacera ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo de Las Piedras , luego de terminado el partido clásico, sobre las 17:30 horas. Según observaron, los delincuentes llegaron en un auto celeste. Eran cuatro, y dos bajaron armados. "Quédense quietos porque los quemo", dijo uno de ellos, de acuerdo con el relato de las víctimas.

El hombre de 51 años recibió un tiro en el glúteo izquierdo, mientras que su compañero sufrió un impacto de bala en la pierna izquierda. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales.

En la escena la Policía no halló casquillos ni impactos en el lugar. Tampoco manchas de sangre, precisa el parte policial al que accedió Subrayado.

A esa misma hora, en Toledo —a unos 25 minutos en vehículo—, un policía mató a dos hinchas de Nacional. Según declaró, habían llegado junto a otros frente a su casa con la intención de dispararle. El motivo, dijo, era que en la fachada tiene colgada una bandera de Peñarol.