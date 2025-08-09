RECIBÍ EL NEWSLETTER
en las piedras

Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol

"Quédense quietos porque los quemo", dijo uno de los delincuentes antes de balear a los dos hombres en Las Piedras. El ataque fue por el robo de una bandera de Peñarol y ocurrió a la misma hora que lo de Toledo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Dos hombres de 51 y 47 años fueron baleados por delincuentes que les robaron una bandera de Peñarol. Según dijeron a la Policía, estaban en una parrillada cuando los agresores –uno de ellos con un canguro de Nacional– los amenazaron para robarles la bandera, que tiene 6x2 metros.

La balacera ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo de Las Piedras, luego de terminado el partido clásico, sobre las 17:30 horas. Según observaron, los delincuentes llegaron en un auto celeste. Eran cuatro, y dos bajaron armados. "Quédense quietos porque los quemo", dijo uno de ellos, de acuerdo con el relato de las víctimas.

Un testigo vio un segundo auto, de color negro.

Foto: FocoUy. Matías Arezo (Peñarol) festeja el tercer gol, de su autoría.
Seguí leyendo

Peñarol goleó a Nacional 3-0, con goles de Silvera, Gularte y Arezo

El hombre de 51 años recibió un tiro en el glúteo izquierdo, mientras que su compañero sufrió un impacto de bala en la pierna izquierda. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales.

En la escena la Policía no halló casquillos ni impactos en el lugar. Tampoco manchas de sangre, precisa el parte policial al que accedió Subrayado.

A esa misma hora, en Toledo —a unos 25 minutos en vehículo—, un policía mató a dos hinchas de Nacional. Según declaró, habían llegado junto a otros frente a su casa con la intención de dispararle. El motivo, dijo, era que en la fachada tiene colgada una bandera de Peñarol.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
en las piedras

Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Lugar del hecho, en Toledo.
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
Foto: Subrayado. Archivo.
en las piedras

Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo. video
costa de maldonado

Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado

Dejá tu comentario