Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido

Dos hombres, identificados con indumentaria de Nacional, fueron asesinados minutos después de las cinco de la tarde de este sábado, en Toledo. Un policía de 24 años es quien les disparó y está detenido, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Uno de los hombres asesinados tenía 51 años. Tenía un antecedente penal por lesiones graves culposas, delito por el que no había cumplido prisión, por disposición judicial.

Según la información primaria que recogió la Policía, ambos hinchas llegaron en moto a la casa donde se encontraba el policía y tras mantener una discusión por el resultado del partido clásico entre Peñarol y Nacional, el efectivo les disparó, causándoles la muerte.

El detenido dijo a los policías que vio a varios hinchas tricolores en el frente de su casa, con intenciones de disparar contra la fachada porque él tiene una bandera de Peñarol colgada allí. En la escena no fueron encontradas armas de fuego, ni se observan impactos en la fachada de la vivienda.

Al mismo tiempo, los investigadores buscan establecer si los hinchas de Nacional estuvieron vinculados con el robo de banderas de Peñarol, añadieron fuentes del caso.

Fue en Torres Quiroga esquina José Mateo Quiroga. Hasta última hora del sábado trabajaba allí la Policía Científica, donde además se encontraba el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, y otras autoridades policiales.