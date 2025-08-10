Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave

Un ómnibus atropelló a una pareja este domingo en la zona de la terminal Tres Cruces, en Montevideo.
El siniestro de tránsito tuvo lugar en la calle Avelino Miranda y 8 de Octubre, próximo a la plaza Democracia.
El hombre y la mujer, de unos 60 años, cruzaron en un lugar donde no está habilitado el cruce, en Avelino Miranda y la avenida 8 de octubre.
La mujer sufrió fractura en una muñeca y politraumatismo en una pierna, mientras que el hombre fue derivado en estado grave a un centro de salud. Al momento, no están identificados.
El coche de la línea UCOT se dirigía hacia la terminal de Río Branco.
