Un nuevo detenido por atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero: lo atraparon en persecución por un auto robado

Hay un nuevo detenido por el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. La detención se produjo en la noche del jueves. El hombre estaba requerido y fue atrapado tras una persecución por un auto robado, en el barrio Malvín, indicaron fuentes policiales a Subrayado.

El atentado a la casa de la fiscal, cuando ella estaba en su casa junto a su familia, se produjo en la madrugada del 28 de setiembre. Hubo disparos y causaron una explosión. Generaron daños en ventanas y parte de la vivienda.

El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.

