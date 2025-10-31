RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Un nuevo detenido por atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero: lo atraparon en persecución por un auto robado

La detención se produjo en el barrio Malvín. Hasta el momento se había informado sobre cinco formalizados por esta causa.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Hay un nuevo detenido por el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. La detención se produjo en la noche del jueves. El hombre estaba requerido y fue atrapado tras una persecución por un auto robado, en el barrio Malvín, indicaron fuentes policiales a Subrayado.

El atentado a la casa de la fiscal, cuando ella estaba en su casa junto a su familia, se produjo en la madrugada del 28 de setiembre. Hubo disparos y causaron una explosión. Generaron daños en ventanas y parte de la vivienda.

El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.

Mónica Ferrero en el Parlamento
Ferrero sobre crimen organizado: "Si no tomamos medidas y medidas serias, se nos viene con un empuje impresionante"
