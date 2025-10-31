Hay un nuevo detenido por el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. La detención se produjo en la noche del jueves. El hombre estaba requerido y fue atrapado tras una persecución por un auto robado, en el barrio Malvín, indicaron fuentes policiales a Subrayado.
Un nuevo detenido por atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero: lo atraparon en persecución por un auto robado
La detención se produjo en el barrio Malvín. Hasta el momento se había informado sobre cinco formalizados por esta causa.
El atentado a la casa de la fiscal, cuando ella estaba en su casa junto a su familia, se produjo en la madrugada del 28 de setiembre. Hubo disparos y causaron una explosión. Generaron daños en ventanas y parte de la vivienda.
El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.
Seguí leyendo
Ferrero sobre crimen organizado: "Si no tomamos medidas y medidas serias, se nos viene con un empuje impresionante"
Temas de la nota
Lo más visto
PPI DE URSEA
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
MONTEVIDEO
Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en Villa Española; investigan como muertes dudosas
FUM-TEP
Sindicato convoca a paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
en mercedes
Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino
TACUAREMBÓ
Dejá tu comentario